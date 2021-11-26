Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил сообщение на имя губернатора Кузбасса. В нем он выразил соболезнования в связи с гибелью людей на шахте «Листвяжная».

- Разделяя с вами боль постигшей вас огромной утраты, возношу усердные молитвы ко Господу Иисусу Христу об упокоении душ усопших, о скорейшем избавлении оставшихся в шахте людей и об исцелении раненых, - говорит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В религиозных организациях Кузбасса разных конфессий проходят молебны о здравии пострадавших во время ЧП на шахте «Листвяжная». Священнослужители не только молятся о выздоровлении пострадавших в аварии, но и наравне с психологами оказывают поддержку родственникам пострадавших и погибших на шахте «Листвяжная».

Напомним, что в Кузбассе 25 ноября после задымления на шахте «Листвяжная» погибло 46 горняков и пять спасателей. Отметим, что один спасатель, пробывший под завалами больше суток, смог сам выбраться из шахты «Листвяжная». Несколько часов назад с ним уже успели проститься.