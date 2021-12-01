Новый и.о. главы Прокопьевска прокомментировал свое назначение. Фото: АПК.

Вчера, 30 ноября бывший глава Киселевска Максим Шкарабейников вступил в должность исполняющего обязанности мэра Прокопьевска. На своей официальной странице в Instagram он обратился к жителям.

- Уважаемые киселевчане, спасибо за опыт и совместную работу! Любимому Киселевску - процветания, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и всех благ! - отметил Максим Шкарабейников.

Напомним, что бывшего главу Прокопьевска Вячеслава Старченко, отправили в отставку за проведение банкета во время объявленного траура по жертвам аварии на шахте «Листвяжная». Также он лишился не только своего поста, но и партийного билета «Единой России».