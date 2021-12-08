Артемий Лебедев обрадовался увольнению экс-мэра Прокопьевска за банкет во время траура

Артемий Лебедев обрадовался увольнению экс-мэра Прокопьевска. Фото: YouTube / Прекрасная Россия бу-бу-бу.

Российский дизайнер Артемий Лебедев высказался об увольнении бывшего мэра Прокопьевска, который во время объявленного траура по жертвам аварии на шахте «Листвяжная» устроил банкет в честь своей инаугурации. Блогер отметил, что представители власти должны быть ближе к народу.

- Мэр не отменил свой праздник, потому что уже нарезка накуплена, хлебушек есть, гости позваны. Это же не у меня в городе происходит, это где-то в соседнем, и продолжил там сидеть. Губернатор оказался правильным человеком и мэра тут же уволил, - сообщил Артемий Лебедев.

Напомним, что пустующее кресло мэра Прокопьевска занял глава Киселевска. Кроме того, Максим Шкарабейников прокомментировал свое назначение.