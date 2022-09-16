Губернатор Кузбасса пообещал прибрести для спасателей «Лиза Aлерт» беспилотный летательный аппарат с тепловизором

Фото с прямого эфира

Для поискового отряда «ЛизаАлерт Кузбасс» будет приобретен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев в ходе прямого эфира в соцсетях.

Члены отряда обратились к главе региона с просьбой помочь в приобретении аппарата с тепловизором, чтобы максимально оперативно искать людей.

- Это очень важно, обязательно решим этот вопрос, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Напомним, что вопрос о необходимости такого аппарата встал во время поисков 63-летней пенсионерки и ее 10-летнего внука, которые заблудились в тайге в Прокопьевском районе. Их искали трое суток. Тогда волонтеры «Лиза Алерт» попросили владельцев беспилотных аппаратов с тепловизорами откликнуться и предоставить технику для поисков. Напомним, что в итоге женщину и ребенка нашли живыми на заброшенной пасеке. Накануне губернатор наградил полицейских, волонтеров и жителей Прокопьевска, которые в принимали активное участие в поисках заблудившихся бабушки с внуком.