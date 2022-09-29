Фото: АПК.

Третья группа мобилизованных жителей Кузбасса отправилась в учебные центры. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Всем бойцам и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка. Проводы мобилизованных жителей Кузбасса прошли у мемориального комплекса Героям-сибирякам.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с напутственным словом перед кузбассовцами, призванными на военную службу. Власти региона сопровождают всех призванных из региона военнослужащих в рамках частичной мобилизации.

Напомним, что 28 сентября вторая группа мобилизованных жителей Кузбасса отправилась в учебные центры, а первая группа 27 сентября. Также в регионе работает горячая линия на базе Службы «122». Специалисты единого колл-центра отвечают на вопросы, касающиеся частичной мобилизации граждан.