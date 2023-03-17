Министр здравоохранения: в Кузбассе на 30% сократилось количество обращений в красные зоны

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В Кузбассе заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов.

По его словам, количество обращений в красные зоны как взрослых, так и детей сократилось на 30%.

- Ситуация стабилизируется. Это позволит снизить нагрузку на медработников первичного звена и скорой помощи, - сообщил он.

Напомним, что в этом сезоне первые случаи гриппа были зафиксированы в конце ноября, и при этом грипп до сих пор «гуляет» по Кузбассу. Спад заболеваемости ОРВИ регистрировался в Кузбассе в период новогодних праздников, после чего снова начался подъем.