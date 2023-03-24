Новым министром культуры Кузбасса стала директор областного краеведческого музея

Сергей Цивилев назначил Ольгу Феофанову министром культуры и национальной политики Кузбасса. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Кузбассе назначили нового министра культуры и национальной политики. Им стала Ольга Феофанова, ранее занимавшая пост директора Кузбасского краеведческого музея.

Как сообщили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, Ольга Феофанова родилась в Осинниках. Окончила магистратуру Кемеровского государственного университета культуры и искусства.

До своего назначения на пост министра культуры Ольга Александровна 15 лет - с 2008 года - возглавляла Кузбасский государственный краеведческий музей. В пресс-службе АПК подчеркнули, что под руководством Ольги Феофановой музей стал современной научно-исследовательской площадкой федерального значения. Добавим, что новый министр культуры, будучи директором краеведческого музея, активно занималась популяризацией села Шестаково Чебулинского района, где находится уникальное для России кладбище динозавров, и проводится фестиваль «Динотерра», начинавшийся как фестиваль «В гостях у динозавра».

Ольга Феофанова – почетный работник культуры Кузбасса, член ИКОМ (Международного совета музеев) России, член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере региона.

Напомним, предыдущий министр культуры и национальной политики Кузбасса Анна Юдина покинула пост 1 марта 2023 года по собственному желанию.