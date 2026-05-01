В Кузбассе поймали 17-летнего мотоциклиста, устроившего погоню

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники Госавтоинспекции Березовского городского округа привлекли к ответственности 17-летнего водителя мотоцикла, который устроил погоню. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

На проспекте Ленина инспекторы заметили мотоцикл без государственных регистрационных знаков. На требование об остановке водитель не отреагировал, а наоборот, увеличил скорость и попытался скрыться. Двигаясь по оживленным улицам, он неоднократно нарушал ПДД. В итоге погоня завершилась остановкой нарушителя.

При проверке документов выяснилось, что мотоциклом управлял несовершеннолетний без нужной категории прав. Транспортное средство не было зарегистрировано, а полис ОСАГО отсутствовал. Инспекторы отстранили юношу от управления. На место вызвали его мать.

Госавтоинспекторы составили семь административных протоколов. Мотоцикл отправили на специализированную стоянку. В отношении матери водителя также составили протокол за передачу управления лицу без прав. За это нарушение ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Кузбассе инспектора Федерального агентства по рыболовству задержали за взятку, а в Кемерове завершат отопительный сезон 4 мая.

Читайте также: Скорость интернета до 2 Гбит/с и Вай-Фай 7: как провайдеры готовят сеть к будущему.