Кузбассовцев предупредили о риске выброса газа из старых шахтовых выработок

Фото: vk.com/lkadm42.

Жителей Ленинск-Кузнецкого муниципального округа предупредили о возможном выбросе газа на поверхность из-за подтопления старых шахтовых выработок. Специальная комиссия начала проверку жилья в зоне риска. Об этом сообщили в администрации округа.

Напомним, что резкий подъем воды в реке Иня привел к переливу через водооградительный вал в районе бывшего поселка Байкаим. Талые воды проникли в отработанное пространство старых шахтовых выработок 1940-х годов. Оттуда вода распространилась на смежные участки: действующую шахту имени С. М. Кирова, неработающую шахту «Комсомолец».

Комиссия, состоящая из представителей администрации, шахт и специалистов МЧС, обследует жилые дома и подвалы на улицах Абая, Альпинистов, Альпийская, Арбатская, Архангельская, Бийская, Богдана Хмельницкого, Ватутина, Врубеля, Есенина, Каширская, Кирова, Комсомольская, Кольцова, Минина, Оптимистическая, Приречная, Пархоменко, Пожарского, Пожарная, Радищева, Сергея Лазо, Чекалина, Чернышевского, Штрековая и в переулках Пархоменко, Пожарный, Строгановский, Суворова, Ватутина, Степана Разина, Штрековый. Эти улицы попадают в зону влияния затопленных шахт и находятся рядом с шурфами.

Если в жилых домах выявят отклонения в составе воздуха, будут приняты меры для обеспечения их безопасности.

