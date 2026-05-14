Кузбасские школьники соревновались в решении нестандартных задач

Фото: пресс-служба АПК.

На базе образовательного центра «Сириус. Кузбасс» в Кемеровском округе прошел слет отличников «Отличный шанс». Его участниками стали школьники 5-8 классов, а также их родители и учителя, сообщили в пресс-службе АПК.

Ребята соревновались в решении нестандартных задач по разным предметам, а также участвовали в мастер-классах и общались со сверстниками, которые уже занимаются проектными работами.

Для родителей и педагогов прошел лекторий, на котором рассказали, как участвовать в олимпиадах и попасть на профильные смены в «Сириус. Кузбасс».

«Такие мероприятия помогают мыслить шире школьной программы, находить друзей и наставников. Наша задача — создавать в регионе такие условия, чтобы как можно больше детей могли раскрыть свои таланты и видеть, что их способности востребованы здесь, на малой родине», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Ранее мы писали, что под Новокузнецком спасли заблудившуюся лосиху, а также водитель автобуса помог вернуться домой больному мужчине.

Читайте также: «Голоса памяти»: как прошла трогательная акция в честь Дня Победы.