В Кемерове пройдет Всероссийская массовая велосипедная гонка. Фото: администрация города Кемерово.

6 июня в Кемерове состоится V Всероссийская массовая велосипедная гонка «Всемирный день велосипедиста». Об этом сообщает администрация города.

В этом году событие посвящено Году единства народов России. К участию приглашаются все желающие. Соревнования пройдут на проспекте Комсомольском. Регистрация стартует в 8.30, заезды начнутся в 11.00.

Из-за велогонки временно изменится схема движения на Комсомольском проспекте. Транспорт не сможет проехать от Ленина до Химиков.

Ранее мы писали, что в Кузбассе количество заболевших ОРВИ выросло на 56,7% за неделю, а еще в Кемерове арестовали трех охотников, застреливших 17-летнего подростка.