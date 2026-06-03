В Кемерове 6 июня изменится движение на Комсомольском проспекте из-за велогонки

Схема: администрация города Кемерово.

6 июня в Кемерове состоится V Всероссийская массовая велогонка «Всемирный день велосипедиста». В связи с этим временно изменится организация дорожного движения на проспекте Комсомольском. Об этом сообщает администрация города.

Движение транспорта закроют на участке от Ленина до Химиков. 5 июня с 20.00 и до конца мероприятия на этом участке будет запрещена остановка и стоянка транспорта. 6 июня с 09.00 до окончания мероприятия движение будет закрыто.

Также изменится маршрут автобуса №19. В день гонки, с 9.00 до ее окончания, автобусы будут следовать по проспектам Ленина, Ленинградский и Химиков до остановки №1 в обоих направлениях.

Схема: администрация города Кемерово.

Ранее мы писали, что в Кузбассе количество заболевших ОРВИ выросло на 56,7% за неделю, а еще в Кемерове арестовали трех охотников, застреливших 17-летнего подростка.