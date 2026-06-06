В Новокузнецке построят завод по переработке промотходов советского времени.

В Новокузнецке появится завод, который будет перерабатывать промышленные отходы, накопленные еще со времен СССР. Соглашение о строительстве подписали на Петербургском международном экономическом форуме правительство Кузбасса и компания «ДорХан Восток-Девелопмент». Новое предприятие займется производством гранулированного цинкового концентрата - ценного сырья, которое получают из промышленных отходов, содержащих цинк.

Общий объем вложений в проект превысит 3 миллиарда рублей. На первом этапе планируется инвестировать 625 миллионов и создать 100 рабочих мест. Когда предприятие выйдет на полную мощность, оно сможет перерабатывать до 150 тысяч тонн сырья в год и выпускать до 10 тысяч тонн готовой продукции.

На заводе будут применять технологию вальцевания - метод, который более века используется в мировой цинковой промышленности и считается эффективным для переработки бедных и пылевидных цинксодержащих материалов.

Также на предприятии будет использована технология, созданная новокузнецкими учеными. Они изначально разрабатывали ее как способ утилизации отходов, а возможность извлечения прибыли стала дополнительным, но весомым плюсом. Теперь инвестор готов проверить разработку на практике.

Кандидат технических наук, доцент Александр Евгеньевич Корочкин рассказал, что научным сотрудникам СИБГИУ удалось создать метод, позволяющий переработать практически 100 процентов отходов. В отвалах содержатся железо, инертные материалы и цветные металлы. При переработке отходящие газы проходят через рукавные фильтры, которые улавливают цветные металлы, в том числе цинк, и не дают им попасть в воздух. Полученные инертные вещества пойдут на производство минеральной ваты и стеновых плит, железо смогут использовать в доменном производстве ЗСМК.

Раньше хранение промышленных отходов наносило большой вред окружающей среде - они разносились ветром, влияли на почву, попадали в грунтовые воды, загрязняли водоемы. Новое производство по переработке промотходов позволит снизить нагрузку на природу и улучшить экологию в несколько раз.

Кроме того, появление такого высокотехнологичного производства станет еще одним шагом к диверсификации экономики Кузбасса и развитию промышленного кластера региона.

«Это вновь показывает - территория опережающего развития в Новокузнецке востребована у крупного бизнеса, а предложенный нами пакет льгот привлекателен для инвесторов. Каждый новый резидент ТОР - важный вклад в развитие и Новокузнецка, и всего региона», - прокомментировал заключенное соглашение глава региона Илья Середюк.

Ранее мы писали, промышленные отходы Кузбасса могут превратиться в золото и большие доходы, а еще изменение экономики Кузбасса улучшит экологию региона. Также в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.