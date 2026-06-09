Житель Кузбасса оказался в реанимации после укуса змеи

Фото: больница имени М. А. Подгорбунского.

Житель Кузбасса оказался в реанимации после укуса гадюки. Об инциденте рассказали в кузбасской клинической больнице скорой помощи имени Подгорбунского.

Змея напала на мужчину неожиданно, когда он косил траву на участке. Укусила за палец. Из-за сильной аллергической реакции состояние кузбассовца резко ухудшилось: начался отек конечностей, появились фликтены (пузыри с прозрачным содержимым) и гематомы.

Скорая помощь доставила пострадавшего в отделение острых отравлений, где ему оказали экстренную помощь: обездвижили конечности, провели дезинтоксикационную терапию, скорректировали свёртываемость крови и выполнили плазмообмен. Сейчас мужчина чувствует себя лучше.

Ранее мы писали, что две жительницы Кузбасса представят регион на конкурсе «Женщины в АПК», а также с 12 по 14 июня общественный транспорт Кемерова будет ходить по воскресному расписанию.

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