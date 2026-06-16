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НовостиПроисшествия16 июня 2026 6:40

В Кузбассе подростка отправили в воспитательную колонию за убийство бабушки

Подросток получил 5,5 лет за убийство бабушки в Кузбассе
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе вынесен приговор 16-летнему подростку, который зарезал свою бабушку. Об этом сообщили в Кемеровском районном суде.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года в селе Силино. Парень гостил у бабушки, они вместе выпивали. Ночью женщина начала высказывать претензии в адрес внука, материться и выгонять его из дома. Подросток в ответ нанес ей один удар ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Суд признал подростка виновным в убийстве и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев воспитательной колонии.

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10, а также в Кемерове отремонтируют общежитие медуниверситета.