В Кузбассе суд избрал меру пресечения парню, который похитил школьника

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В Прокопьевске суд избрал меру пресечения 18-летнему парню, который обвиняется в похищении 10-летнего школьника. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

6 июня молодой человек вместе со знакомым подростком затолкали мальчика в багажник автомобиля и вывезли в гараж. Там связали ему руки и ноги и вынесли на улицу. Школьнику чудом удалось сбежать, после чего он рассказал о случившемся родителям.

Суд избрал в отношении молодого человека меру пресечения в виде запрета определенных действий на период предварительного расследования.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина придумал захват заложников, чтобы привлечь внимание к протекающей трубе, а также в Кемерове неизвестные подожгли тополиный пух в Комсомольском парке.