В СК России доложат о матери, чей сын впал в кому в запертом авто в Кузбассе

В СК России представят доклад по делу о матери, чей сын впал в кому в запертом авто в Кузбассе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В центральный аппарат Следственного комитета России направят доклад по делу в отношении матери, чей сын впал в кому в запертом авто.

В Таштаголе мать оставила ребенка в машине, мальчик получил тепловой удар. Ему потребовалась медицинская помощь. По этому факту следственные органы СК России по Кемеровской области ведут уголовное расследование.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Кемеровской области Бэликто Базарову представить доклад о ходе дела и результатах рассмотрения ходатайства.

Ранее мы писали, что пропавшую в Кузбассе 9-летнюю девочку нашли погибшей, а также перед судом предстанет мужчина, задушивший семейную пару 14 лет назад.