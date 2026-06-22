Экс-главу правительства Кузбасса приговорили к 12 годам за мошенничество

Фото: пресс-служба АПК.

Экс-председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина приговорили к 12 годам колонии по делу о мошенничестве в особо крумно размере. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, суд назначил бывшему чиновнику штраф в размере 4,8 млн рублей

Напомним, что Телегин, занимая пост главы Ленинска-Кузнецкого, похитил более 72 млн рублей бюджетных средств при заключении муниципальных контрактов. Бывшего главу правительства задержали в декабре 2022 года.

Ранее мы писали, что в Кузбассе три пьяные подруги подожгли ТЦ после того, как их выгнали из кафе, а также в Кемерове возложили цветы к Мемориалу славы воинов-кузбассовцев.