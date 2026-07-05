Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета.
Глава СК потребовал доклад о гибели шестимесячного младенца в машине в Кузбассе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.
Напомним, шестимесячная девочка скончалась в салоне легкового автомобиля во время выезда ее родителей на природу. Семья отдыхала на берегу реки Томь у деревни Смолино Кемеровского муниципального округа, а утром мать девочки, спавшая с ней рядом в машине, обнаружила, что дочка не подает признаков жизни. Прибывшие медики скорой помощи подтвердили смерть ребенка. Точную причину, по которой это случилось, теперь предстоит установить судебно-медицинской экспертизе.
По факту гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти малолетней в Кемеровской области. В ближайшее время руководитель кузбасского Следкома Бэликто Базаров предоставит ему всю информацию доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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