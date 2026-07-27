Главы Кемерова и Новокузнецка открыли комментарии в мессенджере МАХ

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Глава Кемерова Дмитрий Анисимова и мэр Новокузнецка Денис Ильин открыли комментарии в мессенджере МАХ после обращения губернатора Ильи Середюка.

Сегодня глава региона призвал руководителей муниципалитетов к открытому диалогу с жителями, поручив проработать возможность добавлять комментарии к постам в мессенджере МАХ. Сам Илья Середюк открыл комментарии еще на прошлой неделе.

Сегодня часть руководителей последовала его примеру, в частности Дмитрий Анисимов и Денис Ильин.

Ранее мы писали, что губернатор Илья Середюк проведет эфир в соцсетях 28 июля, а также врач выявил у пациента опухоль мочевого во время диспансеризации.