В Кузбассе застрелившим подростка «охотникам» продлили срок содержания в СИЗО

Фото: объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Центральный районный суд Кемерова продлил срок содержания под стражей трем жителям Крапивинского округа, которые обвиняется в убийстве подростка из хулиганских побуждений. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Ночью 31 мая мужчины во время охоты обнаружили при помощи тепловизора живую цель. Один из приятелей выстрелил, в результате чего подросток получил смертельные травмы.

Все трое «охотников» были задержаны 1 июня и по решению суда заключены под стражу до 31 июля. Сейчас по ходатайству следователя обвиняемым продлили арест еще на месяц - до 31 августа.

Ранее мы писали, что губернатор Илья Середюк проведет эфир в соцсетях 28 июля, а также врач выявил у пациента опухоль мочевого во время диспансеризации.