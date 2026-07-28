Илья Середюк: роддом в Таштаголе возобновит работу

Фото: прес-служба АПК.

Роддом в Таштаголе возобновит работу после того, как будут подписаны документы о приеме в штат врача-неонатолога. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк в ходе прямого эфира 28 июля.

Он объяснил, что таштагольский роддом временно функционирует как ургентный родильный зал, то есть там оказывается только экстренная помощь при внезапных родах. Планово рожениц не принимают из-за нехватки врачей-неонатологов. Сейчас такого специалиста нашли.

«Как только мы подпишем с ним все соответствующие документы, работа роддома в таштагольской больнице будет возобновлена», - сказал глава региона.

Ранее мы писали, что в Кузбассе выросли цены на топливо, смартфоны и сотовую связь, а также в Калтане горняк пытался взыскать с шахты более 2,6 млн рублей, но по решению суда получил только 50 тысяч рублей.