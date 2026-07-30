Губернатор Кузбасса проверил в Новокузнецке пост по досмотру большегрузов

Фото: кадр видео, соцсети Ильи Середюка.

Сегодня губернатор Кузбасса Илья Середюк работал в Новокузнецке, а по дороге в Кемерово проверил один из постов по досмотру большегрузов. Соответствующее видео появилось в соцсетях главы региона.

На кадрах сотрудник полиции доложил, что на посту идет досмотр въезжающих в город фур. Среди нарушений, которые выявляют полицейские, в основном незаконная перевозка спиртосодержащей и табачной продукции.

Вместе с полицейскими грузовики проверяют ветераны СВО.

Напомним, что жесткие ограничения на въезд транзитного грузового транспорта были введены в Кузбассе с 8 июля.

Ранее мы писали, что в Кемерове заглянувший в музей голубь вдохновил сотрудников на создание комикса, а также в Кемерове перекроют движение у кинотеатра «Космос» из-за ремонта теплосети.