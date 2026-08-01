В Новокузнецке из-за ливня затопило 200 приусадебных участков и 35 домов

Фото: соцсети Дениса Ильина.

В Орджоникидзевском районе Новокузнецка частично затопило 200 приусадебных участков и 35 жилых домов — в основном в низинах, где скапливается дождевая вода. Об этом сообщил мэр города Денис Ильин.

«Для временного размещения жителей развернуты 2 пункта, рассчитанные на 70 человек. Сейчас там находятся 2 человека», - рассказал градоначальник.

Городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды. На месте работают 41 специалист и 21 единица техники. Специалисты очищают водопропускные сооружения, откачивают воду с придомовых территорий, восстанавливают канал и чистим русло Алениного ручья.

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