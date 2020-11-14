Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 ноября Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с коронавирусом в регионе постоянно меняется. Так произошло и на утро 15 ноября.

За сутки в регионе еще у 181 человека подтвердился коронавирус. Общее число заболевших с середины марта - 18 113 человек.

Еще 277 кузбассовцев, у которых ранее диагностировали коронавирус, выздоровели и выписаны из больниц. Теперь общее число выздоровевших жителей региона составляет 14 260.

Еще пять кузбассовцев, у которых ранее выявили коронавирус, скончались. Общее число случаев смерти среди пациентов с ковидом достигло 308.

В инфекционных больницах Кузбасса - 3545 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 9816 человек.

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