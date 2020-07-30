Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 31 июля

Ситуация с коронавирусом меняется каждый день. Все больше кузбассовцев, у которых ранее выявили COVID-19, выздоравливает и покидает больничные стены. Но не снижается и число новых случаев заболевания.

Так, на 31 июля в регионе выявили 74 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3555 человек. Из них 1265 получают медицинскую помощь в инфекционных стационарах, а 2267 – уже вылечились и выписаны из больниц. О последних 123 выздоровевших пациентах стало известно 31 июля.

23-ий случай

Увеличилось число летальных исходов у тех пациентов, у кого ранее диагностировали коронавирус. 23-ий такой случай врачи зафиксировали 30 июля.

- У женщины из Новокузнецка 1945 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и онкологического заболевания, - сообщает оперативный штаб.

Восемь очагов коронавируса

Больше всего случаев заражения коронавирусом остается в Новокузнецке: на 30 июля здесь зафиксировано 850 пациентов с COVID-19 – с начала пандемии. При этом, по данным главного специалиста-эксперта территориального отдела Роспотребнадзора Ирины Савиной, все чаще по 2-3 случая приходится на одну и ту же семью. Специалисты обнаружили сразу восемь таких семейных очагов заболевания.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции, глава Новокузнецка поручил усилить профилактические меры. Среди них – изучение первого и второго круга контактов заболевших, привлечение к ответственности тех, кто не соблюдает требования постановлений Роспотребнадзора о самоизоляции, а также граждан, не соблюдающих масочный режим в магазинах, общественном транспорте.

Отказ от госпитализации

Несмотря на то, что Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заболевания, далеко не все пациенты, у которых выявили коронавирус, соглашаются на госпитализацию. Саще всего от помещения в стационар отказываются горожане, у которых вирус протекает бессимптомно. На сегодняшний день из числа выявленных не госпитализировано девять человек.

- Сейчас распространение инфекции в нашем городе имеет внутренний характер, не завозной. И в наших силах остановить рост заболеваемости. Для этого необходимо неукоснительно соблюдать те меры, которые содержатся в постановлении главного санитарного врача Кемеровской области и распоряжении губернатора Кузбасса «О введении режима «Повышенная готовность, – отметил глава города Сергей Кузнецов

Праздника не будет

Для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, в Кузбассе отказались от проведения праздничных мероприятий в честь Дня ВДВ, который отмечается 2 августа.

Вместо привычных колонн, идущих в Новокузнецке от Бульвара Героев к монументу «Черный тюльпан», и различных мероприятий на Площади общественных мероприятий, состоится лишь скромное возложение цветов к обелиску «Черного тюльпана».

В Кемерове празднование также отменено.

- На День празднования 90-летия ВДВ никаких официальных мероприятий не запланировано, - подчеркнули в пресс-службе администрации города Кемерово.