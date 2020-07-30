2020-07-30T21:09:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 31 июля

Самая актуальная информация о ситуации с COVID-19
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 31 июляКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 31 июляФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Ситуация с коронавирусом меняется каждый день. Все больше кузбассовцев, у которых ранее выявили COVID-19, выздоравливает и покидает больничные стены. Но не снижается и число новых случаев заболевания.

Так, на 31 июля в регионе выявили 74 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3555 человек. Из них 1265 получают медицинскую помощь в инфекционных стационарах, а 2267 – уже вылечились и выписаны из больниц. О последних 123 выздоровевших пациентах стало известно 31 июля.

23-ий случай

Увеличилось число летальных исходов у тех пациентов, у кого ранее диагностировали коронавирус. 23-ий такой случай врачи зафиксировали 30 июля.

- У женщины из Новокузнецка 1945 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и онкологического заболевания, - сообщает оперативный штаб.

Восемь очагов коронавируса

Больше всего случаев заражения коронавирусом остается в Новокузнецке: на 30 июля здесь зафиксировано 850 пациентов с COVID-19 – с начала пандемии. При этом, по данным главного специалиста-эксперта территориального отдела Роспотребнадзора Ирины Савиной, все чаще по 2-3 случая приходится на одну и ту же семью. Специалисты обнаружили сразу восемь таких семейных очагов заболевания.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции, глава Новокузнецка поручил усилить профилактические меры. Среди них – изучение первого и второго круга контактов заболевших, привлечение к ответственности тех, кто не соблюдает требования постановлений Роспотребнадзора о самоизоляции, а также граждан, не соблюдающих масочный режим в магазинах, общественном транспорте.

Отказ от госпитализации

Несмотря на то, что Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заболевания, далеко не все пациенты, у которых выявили коронавирус, соглашаются на госпитализацию. Саще всего от помещения в стационар отказываются горожане, у которых вирус протекает бессимптомно. На сегодняшний день из числа выявленных не госпитализировано девять человек.

- Сейчас распространение инфекции в нашем городе имеет внутренний характер, не завозной. И в наших силах остановить рост заболеваемости. Для этого необходимо неукоснительно соблюдать те меры, которые содержатся в постановлении главного санитарного врача Кемеровской области и распоряжении губернатора Кузбасса «О введении режима «Повышенная готовность, – отметил глава города Сергей Кузнецов

Праздника не будет

Для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, в Кузбассе отказались от проведения праздничных мероприятий в честь Дня ВДВ, который отмечается 2 августа.

Вместо привычных колонн, идущих в Новокузнецке от Бульвара Героев к монументу «Черный тюльпан», и различных мероприятий на Площади общественных мероприятий, состоится лишь скромное возложение цветов к обелиску «Черного тюльпана».

В Кемерове празднование также отменено.

- На День празднования 90-летия ВДВ никаких официальных мероприятий не запланировано, - подчеркнули в пресс-службе администрации города Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
«Спящая» болезнь и особая группа диспансеризации: Ученые из Санкт-Петербурга выяснили, что ждет детей, рожденных с коронавирусом
Медики Северной столицы первыми в мире выяснили, что SARS-CoV-2 способен передаваться от матери к ее еще не рожденному ребенку [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
«Я тебя породил, я и убью»: пьяный кузбассовец зарезал сына
Строительство Центра техподдержки БЕЛАЗ в Кузбассе близится к завершению
Август в Кузбассе начнется с +28 градусов и солнца
Евгения Ленская назначена заместителем Председателя Правления АО «Россельхозбанк»
В Кемерове и Новокузнецке отменили празднование Дня ВДВ
Из-за горящего грузовика в Кузбассе перекрыли автодорогу
РСХБ занял 1-е место в конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП - 2020»
Есть пострадавшие: в Новокузнецке иномарка въехала в дерево
Россельхозбанк предлагает новый вклад «Растущий доход»
Заболевших какого возраста больше всего в Кузбассе
Подросток из Кузбасса обиделся на маму и ушел из дома
В Междуреченске больше всего заболевших COVID-19 на утро 30 июля
Больные коронавирусом новокузнечане массово отказываются от госпитализации
74 кузбассовца заболели коронавирусом за минувшие сутки
23-я пациентка с коронавирусом скончалась в Кузбассе
КАМАЗ проехал по мосту возле кузбасского поселка и разрушил его
Обрушилась часть мемориала возле кадетского училища в Кемерове
Кемеровчанин пообещал спасти знакомого от тюрьмы и сам попал под суд
Восемь очагов коронавируса выявили в Новокузнецке
На оживленном перекрестке в Новокузнецке перекроют движение
Поезд Кемерово - Москва возвращается в Кузбасс
Врачи рассказали о состоянии упавшей в заброшенном здании школьницы из Кузбасса