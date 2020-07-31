Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 1 августа:

Ситуация с коронавирусом меняется каждый день. Все больше кузбассовцев, у которых ранее выявили COVID-19, выздоравливает и покидает больничные стены. Но не снижается и число новых случаев заболевания.

На 1 августа в регионе выявили 72 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших достигло 3627 человек. Из них 1260 получают медицинскую помощь в инфекционных стационарах, а 2342 - уже вылечились и выписаны из больниц. О последних 76 выздоровевших пациентах стало известно 1 августа.

Увеличилось число летальных исходов у тех пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. 24-й такой случай врачи зафиксировали 1 августа.

- У мужчины из Кемерова 1951 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, - сообщает оперативный штаб.