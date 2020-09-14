Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в Кузбассе. Каждый день появляются как новые заболевшие, так и новые выздоровевшие. Рассказываем последние новости о ситуации в Кузбассе на утро 15 сентября.

За минувшие стки, по сообщению оперативного межведомственного штаба области,

у 115 жителей региона диагностирован коронавирус. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 7809 человек.

Число умерших пациентов с коронавирусом достигло 70 человек. Последние три человека скончались за минувшие сутки.

За последние сутки выздоровели 37 пациентов. Всего же необходимый курс лечения прошли уже 5699 человек, они выздоровели и не представляют опасности для окружающих.

В инфекционных стационарах медицинскую помощь оказывают 2040 пациентам. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1906 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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