Оперштаб сообщил об отмене масочного режима в Кузбассе Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты оперативного штаба Кузбасса сообщили, когда будет отменен масочный режим в Кузбассе. Напомним, что с 14 марта в регионе действует режим повышенной готовности.

Как должна складываться ситуация, чтобы отменили ношение масок и средств индивидуальной защиты, сегодня волнует многих. В ходе брифинга оперативного штаба на этот вопрос ответила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Кутькина.

- В ближайшее время отмена масочного режима нам не грозит. Тем более что он прописан в нормативных документах, санитарных правилах и методических рекомендациях, - сказала Надежда Кутькина. - Если говорить в общем, то об отмене можно говорить после формирования иммунитета у населения, который может быть как постинфекционным, так и поствакцинальным. То есть он должен быть у значительной части населения.

Также замруководителя ведомства сообщила, ждет ли кузбассовцев возвращение к всеобщей самоизоляции. «Эпидситуация на данный момент этому не способствует, поэтому пока об этом речь не идет», - отметила Надежда Кутькина.

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