В Кузбассе для пожилых людей ввели режим самоизоляции

В Кузбассе пенсионеров отправили на принудительную самоизоляцию
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кузбассе из-за опасности распространения коронавирусной инфекции вводится режим самоизоляции для пожилых людей в возрасте 65 лет и старше. Он будет действовать с 15 по 30 сентября, сообщает оперштаб области.
- Для противодействия распространению COVID-19 по предложению главного санитарного врача области для кузбассовцев в возрасте 65 лет и старше вводится режим изоляции в домашних условиях (самоизоляции). Ограничительная мера будет действовать с 15 по 30 сентября, – говорится в сообщении.
В течение всего этого времени пожилые люди могут покидать дом только по необходимости:
- посетить медицинскую организацию;
- сходить в аптеку/аптечные пункты, салоны оптики, торговые объекты;
- посетить органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ;
- в случаях, связанных с семейными нуждами, в том числе для посещения образовательных организаций и оказания помощи родственникам;
- в иных экстренных случаях.
Работающие пенсионеры могут получить листок временной нетрудоспособности в поликлинике по месту жительства у участкового врача-терапевта.
- Режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.
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