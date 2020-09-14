В Кузбассе для пожилых людей ввели режим самоизоляции

В Кузбассе пенсионеров отправили на принудительную самоизоляцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе из-за опасности распространения коронавирусной инфекции вводится режим самоизоляции для пожилых людей в возрасте 65 лет и старше. Он будет действовать с 15 по 30 сентября, сообщает оперштаб области.

- Для противодействия распространению COVID-19 по предложению главного санитарного врача области для кузбассовцев в возрасте 65 лет и старше вводится режим изоляции в домашних условиях (самоизоляции). Ограничительная мера будет действовать с 15 по 30 сентября, – говорится в сообщении.

В течение всего этого времени пожилые люди могут покидать дом только по необходимости:

- посетить медицинскую организацию;

- сходить в аптеку/аптечные пункты, салоны оптики, торговые объекты;

- посетить органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ;

- в случаях, связанных с семейными нуждами, в том числе для посещения образовательных организаций и оказания помощи родственникам;

- в иных экстренных случаях.

Работающие пенсионеры могут получить листок временной нетрудоспособности в поликлинике по месту жительства у участкового врача-терапевта.

- Режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.

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