Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 16 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежедневно меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. Мы следим за ней и рассказываем вам о том, что происходит.

По данным оперативного штаба, на утро 16 сентября коронавирусной инфекцией заразились еще 126 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 7935 человек. В инфекционных больницах Кузбасса находятся 2014 больных коронавирусом. Еще 2016 человек находятся в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.

Одновременно с ростом числа заболевших выросло и число выздоровевших. Еще у 148 пациентов тесты на COVID-19показали отрицательные результаты. Всего с середины весны вылечились 5847 человек.

До 74 человек выросло число умерших. О последних четырех случаях летального исхода болезни сообщает оперативный штаб.

- У мужчины 1936 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Состояние осложнил сахарный диабет. У мужчины 1953 года рождения из Киселевска также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У женщины 1946 года рождения из Киселевска двусторонняя полисегментарная пневмония протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. У женщины 1956 года рождения из Кемерова двусторонней полисегментарной пневмонии сопутствовали сахарный диабет, патологии дыхательной и сердечно-сосудистой систем, - рассказали эксперты.

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