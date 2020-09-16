Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежедневно меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. Мы следим за ней и рассказываем о самом важном и актуальном.

По данным оперативного межведомственного штаба, на утро 17 сентября коронавирусной инфекцией заразились еще 125 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 8060 человек.

Одновременно с ростом числа заболевших выросло и число выздоровевших. Еще у 98 пациентов тесты на COVID-19 показали отрицательные результаты. Всего с середины весны вылечились 5945 человек – их тесты показали отрицательные результаты, а это значит, что они не представляют опасности для окружающих.

К сожалению, до 78 человек выросло число умерших. О последних четырех случаях летального исхода болезни сообщает оперативный штаб.

- У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Киселевске. У мужчины 1939 года рождения также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке. У мужчины 1954 года рождения причина смерти та же - двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Прокопьевске. У мужчины 1958 года рождения двусторонняя полисегментарная пневмония протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, что и повлекло летальный исход. Он проживал в Таштаголе, - рассказали эксперты.

Таким образом, на данный момент в инфекционных больницах Кузбасса находятся 2037 больных коронавирусом. Еще 1960 человек пребывают в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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