Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 19 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе ежедневно меняется. Мы же следим за самыми важными событиями и сообщаем вам о них.

На утро 19 сентября в Кузбассе медики выявили 135 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 8323 человек. В инфекционных стационарах сейчас находятся 2063 пациентов, у которых тесты на COVID-19 оказались положительными.

Одновременно с этим есть и случаи выздоровления: сразу 152 пациента, которые вылечились от коронавируса, покинули больничные стены. Таким образом, с середины марта от коронавируса вылечились 6177 человек.

— В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2761 человек, - сообщает оперативный штаб.

Отметим также, что число летальных исходов, связанных с коронавирусом, выросло до 83 человек. О последних трех случаях смерти среди пациентов с коронавирусом стало известно на утро 19 сентября.

Статистика. Яндекс

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