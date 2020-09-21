Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 22 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежедневно мы рассказываем о том, как меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе.

На утро 22 сентября в Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом – на 124 человека. В общей сложности с начала пандемии медики выявили 8704 случаев заболевания.

2283 человека из числа заболевших в настоящий момент получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах. Одновременно с этим в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2360 человек.

Выросло и число выздоровевших кузбассовцев. О последних 28 пациентов, чьи тесты теперь показывают отрицательный результат, стало известно на утро 22 сентября. В общей сложности с начала пандемии выздоровели 6332 кузбассовца.

Однако увеличилась и печальная статистика: еще два пациента с коронавирусом умерли в Кузбассе. Теперь число летальных исходов достигло 89.

Статистика. Яндекс.

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