«Не соответствует действительности»: замгубернатора прокомментировал начало добычи угля под Кемеровом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Будут ли добывать уголь в городской черте Кемерова и когда это случится, рассказал заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов.

Накануне стало известно о том, что Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Роснедр и оставил в силе решение московского арбитрада от 11 июля. Согласно этому решению, отзыв лицензии у кемеровского ООО «Шахта Лапичевская» отменен. А это, свою очередь, породило панику: мол, вот-вот в городской черте Кемерова начнут добывать уголь.

- Информация о том, что на шахте Лапичевская вот-вот начнут добывать уголь, мягко говоря, не соответствует действительности, - с таких слов начал замгубернатора Андрей Панов свой комментарий относительно ситуации, сложившейся вокруг «Шахты Лапичевской».

Андрей Панов отметил, что вероятность разработки этого месторождения ничтожно мала. В качестве доводов он привел следующее. Во-первых, Роснедра не вернули шахте лицензию на добычу угля. Не отменен и приказ Роснедр о досрочном прекращении права пользования недрами участка «Шахта Лапичевская». А без лицензии работать – противозаконно.

Во-вторых, компания, планирующая заниматься добычей, не только не согласовала большое количество документов с надзорными ведомствами и органами власти, но и не представляла их на рассмотрение.

В-третьих, не опровергнуто и то, что имеются нарушения, на основании которых Роснедра изъяли лицензию.

- Лицензионное соглашение было нарушено в связи с тем, что предприятием в определенный срок не были предоставлены материалы по результатам разведочных работ на госэкспертизу запасов полезных ископаемых, - отметил Андрей Панов. - Технический проект разработки месторождения не был своевременно в установленном порядке утвержден.

Кроме того, Роснедра могут обратиться в Верховный суд, который может оставить их решение в силе. А в случае проигрыша – начать процедуру изъятия заново.

- Правительство Кузбасса поддерживает позицию жителей региона в этом вопросе и будет оказывать полное содействие Роснедрам в доведении до логического завершения решения по отзыве лицензии и недопущению разработки участка недр «Шахта Лапичевская-2», - подытожил Андрей Панов.

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