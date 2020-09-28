Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 29 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с коронавирусом меняется ежедневно и пока не в лучшую сторону – число заболевших, как и число летальных случаев в регионе растет. Рассказываем, как складывалась ситуация с коронавирусом в Кузбассе за прошедшие сутки.

На утро 29 сентября коронавирус выявили сразу у 153 человек. После этого общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 9686 человек.

Выросло и число выздоровевших. 13 пациентов вылечились и покинули больничные стены. Общее же число тех, чьи тесты на COVID-19 стали отрицательными, достигло 6925 человек.

К сожалению, пополнилась и печальная статистика. Так, еще три человека скончались за минувшие сутки.

Таким образом, на сегодняшний день 2518 пациентов с COVID-19 получают необходимую медицинскую помощь в больницах региона. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2785 человек.

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