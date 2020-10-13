Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 октября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы следим за ней и рассказываем вам все самое важное и актуальное.

В Кузбассе за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 176 человек. В общей сложности с середины весны число заболевших достигло 12 233 человек. Сейчас медицинскую помощь в больницах получают 3833 больных коронавирусом.Под медицинским наблюдением находятся 3263 человека.

Одновременно с этим 77 пациентов выписаны из больниц. Всего от коронавируса вылечились 8247 человек.

Число случаев летального исхода также выросло. За сутки скончались еще четыре человека. В общей сложности с середины марта умерло 153 пациента с коронавирусом.

Статистика. Яндекс

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