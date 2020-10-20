Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 октября Фото: Андрей АБРАМОВ

Мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в Кузбассе. Ежедневно мы рассказываем самые важные и актуальные новости.

На утро 21 октября стало известно еще о 173 новых случаях заболевания, общее число заболевших достигло 13 467 человек с начала пандемии.

Одновременно с этим выросло и число выздоровевших - еще 85 выздоровевших кузбассовцев выписаны из больниц. Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 9045 человек.

К сожалению, выросла и печальная статистика - за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с коронавирусом.

- У мужчины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде гипертонической болезни, дислипидемии, хронической ишемии головного мозга, церебрального атеросклероза, хронического пиелонефрита. Он проживал в Кемерове. У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде ожирения 3 степени. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Прокопьевске. У мужчины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Белове, - рассказали в оперативном штабе области. Таким образом, число случаев с летальным исходом достигло 179.

Сейчас 4243 человека продолжают лечение в стационарах области. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 4563 человека.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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