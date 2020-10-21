Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 22 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День за днем в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы же рассказываем вам о самых события.

На утро 22 октября тесты на коронавирус оказались положительными еще у 176 кузбассовцев. В общей сложности с момента начала пандемии коронавирус диагностирован у 13 652 человек.

9050 человек от общего числа заболевших уже выздоровели и выписаны из больниц, из них 255 – за минувшие сутки.

При этом 4163 человек проходят курс лечения в стационарах. Кроме того, под медицинским наблюдением находятся еще 5308 человека.

Увы, выросла и печальная статистика. Еще пять кузбассовцев скончались за минувшие сутки. На сегодняшний день с начала пандемии умерли 184 человека.

Отметим также, что за минувшие сутки коронавирус подтвердился у Анны Цивилевой – супруги губернатора Кузбасса. Сам же Сергей Цивилев отметил, что у него имеются такие признаки болезни, как температура, небольшой кашель и катаральные явления

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