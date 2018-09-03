Сергей Цивилев рассказал о планах празднования 300-летия промышленного освоения Кузбасса

СЕГОДНЯ 15:35 2018-09-03T17:57:18+03:00

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Врио губернатора Сергей Цивилев озвучил планы празднования 300-летия промышленного освоения Кузбасса. Юбилей регион отметит в 2021 году.

– 300 лет со времени открытия одного из крупнейших в стране и в мире угольных бассейнов – большое событие не только для самого Кузбасса, но и для всей России. По закону субъект должен подавать заявку на празднование юбилейной даты за пять лет. У нас осталось – только три года. Поэтому мы обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой разрешить отметить знаменательную дату. И 27 августа 2018 года Путин подписал Указ о праздновании этого события на федеральном уровне, – сказал Цивилев.

По словам врио губернатора, точная дата празднования еще устанавливается. Предварительно ею может стать 6 июля или 21 сентября 2021 года. До определенной даты будет дан старт – 1000 дней до 300-летия Кузбасса. Планируется, что за это время в регионе будут реализованы несколько масштабных проектов.

Один из них – строительство в областной столице культурно-образовательного и музейно-выставочного комплекса «Квартал искусств», который появится на берегах реки Искитимки. В его состав войдут филиалы Государственного Русского музея, Мариинского театра, Российской академии музыки имени Гнесиных.

Проект кластера искусств презентовали Владимиру Путину Фото: АКО

Еще один кластер искусств будет организован в Новокузнецке и объединит Новокузнецкий драматический театр, Планетарий, площадь искусств и городской парк имени Гагарина.

Кроме того, в ближайшее время в Кемерове начнется строительство президентского кадетского училища. Уже 1 сентября 2019 года к занятия приступят первые 360 кадетов. А после полного завершения строительства там будут жить и учиться 840 воспитанников.

Также в период с 2019 по 2021 год запланировано создание сквера, где высаженным деревьям присвоят имена погибших знаменитых шахтеров или угольных ветеранов. В Шерегеше откроются прогулочная зона и шорская «этно-деревня» для любителей познавательного туризма.

– Мы будем участвовать в федеральных программах по развитию разных отраслей, чтобы привлечь инвестиции, бизнес, туристов. Все регионы страны получат приглашение на празднование 300-летия Кузбасса, смогут участвовать в подготовке мероприятий. Каждый субъект разместится на отдельной площадке, – добавил Сергей Цивилев.