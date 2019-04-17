2019-04-17T09:39:48+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса получила три года за убийство щенка

Женщина расправилась с животным на глазах у ребенка
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
На глазах у ребенка жительница Кузбасса убила щенка. Фото: pixabay.comНа глазах у ребенка жительница Кузбасса убила щенка. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Кемерове местная жительница убила щенка на глазах у ребенка. Женщину осудили за жестокое обращение с животными.

Как рассказали в прокуратуре Центрального района города Кемерово, инцидент произошел 6 января 2019 года. Нетрезвая женщина находилась у себя дома, здесь же бегал щенок ее сестры. В какой-то момент он стал мешать горожанке, что вызвало недовольство. Тогда она сдавила рукой шею и затылок питомца – это привело к гибели животного. все произошло на глазах маленького ребенка.

- Суд в соответствии с позицией государственного обвинителя заместителя прокурора Центрального района Кемерова назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, указанное наказание в соответствии со ст. 73 УК РФ считать условным с испытательным сроком два года, - сообщили в ведомстве.

Напомним, это не первый случай, когда кузбассовцы предстают перед законом за жестокое обращение с животными. Так, житель Междуреченска зарезал соседскую собаку за то, что она напугала его жену и ребенка. А в 2018 году новокузнечанин поджег пса Тимошу прямо в подъезде многоквартирного дома. Мужчина на три года лишен свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кузбассовец пойдет под суд за убийство собаки

Житель Березовского устроил в собственном доме расправу над животными: отрубил голову своей собаке, а затем одного за другим убил двух котов, кошку и маленького котенка. Бойня произошла прямо на глазах у детей. (подробности)

В Новокузнецке живодеры выстрелили собаке в голову дробью

В Новокузнецке бездомный пес Барон стал жертвой живодеров. Собаке травмировали шею и выстрелили в голову. Ветеринары боролись за жизнь пса, однако попытки спасти Барона не увенчались успехом. (подробности)

В Новокузнецке живодер поджег собаку

Мужчина криво улыбнулся и неожиданно достал коробок со спичками. Потом чиркнул спичкой – и кинул ее в пса… Тимоши тут же превратился в живой факел и с воем бросился на улицу. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
За год Сергей Цивилев заработал больше 70 миллионов рублей
Бобслеистка из Кузбасса подала в суд на давшую ей допинг госструктуру
Половина розничного кредитного портфеля Россельхозбанка приходится на жителей сельской местности
Кемеровчан накормили запрещенным сыром
Ночью в кузбасском городе сгорела иномарка
«Я не водитель, я парикмахер!»: нетрезвый мужчина лихачил на дорогах Новокузнецка
Всего 10 дней продлится охота на селезней в Кузбассе
В Кемерове мужчина украл пожертвования из храма
В мэрию Кемерова вернулся уволенный замглавы города
В Кузбассе опекуны украли у 20 сирот 15 миллионов рублей
Сергей Цивилев взял под контроль ситуацию с обманутыми дольщиками
В Кузбассе осудили экс-начальника УФАС
Отец и сыновья из Новокузнецкого района похитили знакомого и вымогали у него деньги
Битва на коктейлях: в Кемерове пройдет отборочный тур чемпионата мира среди барменов
Департамент культуры Кузбасса возглавит директор Новокузнецкого драматического театра
К врачу по выходным: кузбассовцы смогут пройти диспансеризацию в удобное время
Директора беловской школы лишат премии за оскорбление ученика
Хоккеиста из Кузбасса Сергея Бобровского назвали первой звездой НХЛ
Житель Кемерова потерял 160 тысяч рублей из-за вывода криптовалюты
В Кузбассе пропал пациент больницы
На кузбасском разрезе БелАЗ врезался в экскаватор и загорелся
Есть пострадавшие: в Кузбассе перевернулась «Нива»
Банк ВТБ увеличил сеть банкоматов с функцией recycling в полтора раза
Недорого отдам: в Кузбассе продают советские серп и молот
Новокузнецкий пристав на суде спас обвиняемого