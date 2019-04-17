Жительница Кузбасса получила три года за убийство щенка

В Кемерове местная жительница убила щенка на глазах у ребенка. Женщину осудили за жестокое обращение с животными.

Как рассказали в прокуратуре Центрального района города Кемерово, инцидент произошел 6 января 2019 года. Нетрезвая женщина находилась у себя дома, здесь же бегал щенок ее сестры. В какой-то момент он стал мешать горожанке, что вызвало недовольство. Тогда она сдавила рукой шею и затылок питомца – это привело к гибели животного. все произошло на глазах маленького ребенка.

- Суд в соответствии с позицией государственного обвинителя заместителя прокурора Центрального района Кемерова назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, указанное наказание в соответствии со ст. 73 УК РФ считать условным с испытательным сроком два года, - сообщили в ведомстве.

Напомним, это не первый случай, когда кузбассовцы предстают перед законом за жестокое обращение с животными. Так, житель Междуреченска зарезал соседскую собаку за то, что она напугала его жену и ребенка. А в 2018 году новокузнечанин поджег пса Тимошу прямо в подъезде многоквартирного дома. Мужчина на три года лишен свободы.

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