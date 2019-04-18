Против огня с лапником и лопатой: Кузбассовцы спасли деревню от лесного пожара

Пожалуй, ни одна весна не обходится без пала травы. Например, дачники специально устраивают весенний пал. Но случается, что из-за брошенной сигареты или чьей-то шалости загорается целое поле или лес.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="240" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/703952" frameborder="0"></iframe> Кузбассовцы спасли деревню от лесного пожара..Видео: Роман Жатов.

Так произошло и в поселке Бабанаково в Беловском районе в субботу. Роман Жатов в тот день ездил в город, а когда вернулся, обратил внимание на небольшой дымок за леском, что сразу за его огородом. Минут через 10 дым стал гуще. А это значило лишь одно: начался лесной пожар.

Пострадавший от пожара лес. ФОТО: кадр видео Романа Жатова.

- Живу здесь больше 25 лет, и знаю этот сосновый лес вдоль и поперек, - рассказал Роман. – Еще мальчишками по весне бегали тушили небольшие пожары. На одном из них даже кофту однажды подпалил! И в этот раз, даже не раздумывая, вместе с соседом, Андреем Богатиковым, побежали тушить огонь.

Двое мужчин боролись с лесным пожаром при помощи лапника и лопаты. ФОТО: кадр видео Романа Жатова.

Мужчины взяли лопаты и ими сбивали и забрасывали землей огонь, чтобы тот не перешел на огороды, а потом и на дома. А ветер все раздувал пламя и гнал его как раз в ту сторону. Вот уже и кора деревьев начала гореть, а густой дым от хвои да травы не давал дышать и ел глаза.

- Собьем на небольшом участке огонь – и в сторону отходим, отдышаться. А потом обратно идем,- рассказал Роман. – Потом к нам присоединились еще трое соседей, затем – еще четверо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="240" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/703951" frameborder="0"></iframe> Против огня с ведром и лопатой: Кузбассовцы спасли деревню от лесного пожара..Видео: Роман Жатов.

Огонь сбивали лопатами и лапником, забрасывали землей, заливали водой, чтобы не пустить его к домам, не дать сгореть лесу. Но случалось, что вроде потушенное пламя вновь разгоралось в считанные секунды. Так, у одних из соседей сгорела часть забора, у других огонь успел добраться до середины огорода. Еще немного – и не миновать беды. К счастью, вовремя заметили, потушили. Больше, чем через час на помощь добровольцам пришли профессиональные пожарные: они затушили оставшиеся очаги огня и убедились, что угрозы возгорания больше нет.

Двое кузбассовцев ступили в борьбу с огнем. Потом к ним присоединились еще несколько человек. ФОТО: кадр видео Романа Жатова.

- В тот день пожарные только и успевали заправляться водой и выезжать на такие вызовы, как наш. Лично видел раза четыре мчащиеся мимо машины, - рассказал Роман Жатов. – Поэтому мы решили не дожидаться пожарных и не дали огню перейти на жилые дома.

К слову, в Центральном пункте пожарной связи города Белово отметили, что только в тот день пожарные выезжали по девяти вызовам, связанным с палом травы – в том числе и в Бабанаково.

"Почему мы пошли тушить огонь? Потому, что живем здесь, с детства знаем, как это опасно", - пожимает плечами Роман. ФОТО: архив Романа Жатова.

Отчего загорелась трава и сосновый лес, Роман Жатов не знает, лишь предполагает, что огонь шел со стороны дороги. А уже вечером, когда стемнело, пришлось вызывать пожарных еще раз: горело поле, но этот пожар не был опасен для жилых домов Бабанаково.

Огонь все ближе подбирается к домам... ФОТО: кадр видео Романа Жатова.

- Почему мы пошли тушить огонь? Потому, что живем здесь, с детства знаем, как это опасно, - пожимает плечами Роман. – Мы не из тех, кому все равно, но и ничего героического в этом не вижу. Тушили аккуратно: если перегревались, отходили остыть, подышать воздухом, в самое пекло не лезли.

Андрей Богатиков не смог пройти мимо горящего леса. ФОТО: кадр видео Романа Жатова.

Роман Жатов и Андрей Богатиков всего лишь не прошли мимо и спасли свои дома и дома соседей от огня. И хотя весенние пожары происходят почти каждый год, мужчины надеются, что этой весной – да и следующей тоже – не будет необходимости вновь бороться с огнем.

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