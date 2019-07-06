Новокузнецк празднует День города 2019

В Новокузнецке развернуты площадки с праздничными мероприятиями в честь Дня города. В этом году южной столице Кузбасса исполнился 401 год.

Вместе с горожанами праздник отмечает мэр Сергей КузнецовФото: Екатерина РОМАНОВА

Один из старейших городов Кузбасса сегодня отмечает День рождения. Во всех районах Новокузнецка организованы праздничные мероприятия.

Множество тематических площадок работает сегодня по всему городуФото: Екатерина РОМАНОВА

Веселье, смех и радостная музыка разносятся сегодня по всему городу. И даже погода благоволит новокузнечанам – воздух прогрелся почти до 30 градусов.

Занятие по душе найдется для каждого новокузнечанинаФото: Екатерина РОМАНОВА

Одна из основных площадок празднования Дня города сегодня развернута на улице Кирова. Для горожан организовали тематические конкурсы, флешмобы и мастер-классы. В связи с празднование в городе перекрыта часть улиц. Чтобы построить маршрут, загляните сюда.

Не забыли и про маленьких новокузнечанФото: Екатерина РОМАНОВА

А всю программу празднования можно посмотреть на нашем сайте. И не забудьте, что вечером на площади общественных мероприятий состоится красочный салют! После него горожане смогут разъехаться по домам на общественном транспорте.