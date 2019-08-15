Владелец пекарни заплатит штраф за табличку про «пи*****ов»

Владелец пекарни, известной не столько своим хлебом, сколько отношением к геям, заплатит штраф за табличку на входе. Такое решение вынес Центральный районный суд города Кемерово.

Антона Ипатова, владельца скандальной кемеровской пекарни, обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. Инициатором возбуждения уголовного дела стал прокурор Центрального района областного центра. В постановлении он указал, что табличка, на которой обозначен запрет входа в пекарню лицам нетрадиционной ориентации, унижает гомосексуалистов. Однако сам Антон Ипатов не согласен с этим. Так, на судебном заседании он заявил, что не желает, чтобы люди нетрадиционной ориентации присутствовали в его магазине, так как все неестественное ему чуждо.

«Считает, что такие люди могут повлиять на его детей. Надпись была сформулирована именно в такой форме, так как является запоминающейся, четкой и понятной, не дает повода для разного толкования», - так говорится в материалах дела.

К слову, Кемеровский научно-исследовательский институт судебной экспертизы также провел проверку. Согласно его решению, табличка «Пи*****ам вход запрещен» действительно содержит признаки психологического и лингвистического унижения гомосексуалистов.

Суд рассмотрел материалы дела и признал Антона Ипатова виновным в совершении административного правонарушения. Теперь он должен будет заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, пекарня братьев Ипатовых открылась в Кемерове в феврале нынешнего года и сразу привлекла внимание общественности ценами на хлеб и надписью на прилавке «Пи*****м вход запрещен». Пекари отметили, что ни при каких условиях не будут обслуживать людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Свой хлеб Ипатовы называли «правильным», отмечая, что в магазинах продаются только «хлебозаменители». Именно эти утверждения привлекли внимание УФАС, которое нашло признаки нарушения.А вот оскорбительное слово на табличке, как оказалось, нецензурным не является.

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- Это мое личное убеждение. Мы работаем не для этих людей. Мы работает для нормальных людей, - говорит совладелец пекарни Антон Ипатов. - Я надеюсь, нас Бог милует, уведет их в сторону, они не найдут этот магазин. Пока таких случаев не было. Таким людям мы не отпустим товар. (Подробности)