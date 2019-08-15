Водитель снес остановку с беременной женщиной в Кемерове

В Кемерове отечественный автомобиль снес остановку, на которой находилась беременная женщина. Легковушку отбросило на павильон после столкновения с иномаркой.

Авария произошла в 7.50 на улице Западный проезд. Здесь столкнулись автомобили Nissan и ВАЗ-21099.

- От удара отечественный автомобиль отбросило, машина совершила наезд на остановочный павильон, где находилась беременная 36-летняя женщина. Пострадавшая доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести, - пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В этот момент на остановке находилась 36-летняя беременная женщина Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Водителям напоминают быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров.

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