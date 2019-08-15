Врачи рассказали о состоянии беременной женщины, которую сбили на остановке в Кемерове

СЕГОДНЯ 07:38 2019-08-15T07:56:53+03:00

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Врачи рассказали, как себя чувствует беременная женщина, которую утром 15 августа сбили на остановке в Кемерове. Состояние удовлетворительное.

Авария произошла на Западном проезде около 8.00. Как рассказали в полиции, здесь столкнулись Nissan и ВАЗ-21099. После столкновения отечественную легковушку отбросило в сторону остановочного павильона, где в этот момент находилась беременная женщина. Ее доставили в больницу.

По информации источника «КП» - Кемерово» в медицинских кругах, состояние 36-летней пациентки ближе к удовлетворительному, угрозы ребенку нет.

Предварительный диагноз, с которым поступила беременная женщина после ДТП, - сотрясение головного мозга, переломов нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU