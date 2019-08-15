2019-08-15T07:56:53+03:00
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии беременной женщины, которую сбили на остановке в Кемерове

Переломов нет
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Женщину госпитализировали с сотрясением головного мозгаЖенщину госпитализировали с сотрясением головного мозгаФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Врачи рассказали, как себя чувствует беременная женщина, которую утром 15 августа сбили на остановке в Кемерове. Состояние удовлетворительное.

Авария произошла на Западном проезде около 8.00. Как рассказали в полиции, здесь столкнулись Nissan и ВАЗ-21099. После столкновения отечественную легковушку отбросило в сторону остановочного павильона, где в этот момент находилась беременная женщина. Ее доставили в больницу.

По информации источника «КП» - Кемерово» в медицинских кругах, состояние 36-летней пациентки ближе к удовлетворительному, угрозы ребенку нет.

Предварительный диагноз, с которым поступила беременная женщина после ДТП, - сотрясение головного мозга, переломов нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новокузнецке иномарка снесла остановку

По словам пользователей Сети, авария произошла утром в пятницу, 1 марта, на улице Слесарной. Иномарка на высокой скорости врезалась в железную остановку и снесла ее. В Сети появилось видео, на котором видны поваленная конструкция и оторванный бампер легковушки. На месте не было сотрудников ГИБДД и врачей скорой помощи. (подробности)

Трое пострадали: в Кемерове ВАЗ протаранил остановку с людьми

Авария произошла в четверг около 18.00. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и врезался в остановку, где стояли люди. В результате наезда пострадали две женщины, которые ждали транспорт, и водитель автомобиля. (подробности)

В Кемерове ВАЗ снес остановку

Утром 22 октября в Кемерове красный ВАЗ-2101 врезался в остановку «Богатырь» на бульваре Строителей. Остановочный павильон оказался разрушен, а автомобиль получил серьезные повреждения. Массивная балка павильона пробила переднее стекло «копейки» прямо напротив водительского места. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские звезды выступят в Кузбассе на День шахтера
Смотрел, где мама: 5-летний ребенок выпал из окна в Кузбассе
Сбежала к интернет-знакомому: пропавшую 17-летнюю новокузнечанку нашли в Мурманске
Пострадавшего на отдыхе подростка из Кемерова перевезут в Санкт-Петербург
Легковушка снесла остановку с пешеходом в Кемерове
На опасном переходе в Новокузнецке поставят светофор
Без света остались жители трех домов в Прокопьевске
Стратегическая сессия «Моногорода 2024: нацпроекты» стартует в Новокузнецке
Кровавая драма: мужчина зарубил друга топором из-за внезапной любви
Более 750 тысяч задолжал кузбасский работодатель своим сотрудникам
Молодой парень надругался над ребенком прямо на улице в Кемерове
Илья Середюк показал новую кольцевую развязку в Кемерове
Рядом с торговым центром в Кемерове обнаружили тело мужчины
Новокузнецкие школы готовы к учебному году
Кузбассовец на отечественной легковушке протаранил поезд
Бандит в маске и с пистолетом ограбил две микрофинансовые организации в Новокузнецке
Ушла в библиотеку и не вернулась: в Кузбассе пропала 15-летняя школьница
В Кемерове рецидивист набросился на женщину с молотком
«Помогите спасти!»: подожженной соседками 5-летней новокузнечанке срочно нужна кровь
В Кузбассе начали закрывать пляжи и места отдыха у воды
Кемеровский бассейн «Лазурный» закрыли
С начала года в Кузбассе построено почти 300 тысяч квадратных метров жилья
Первый автобан в Кузбассе официально запустят 17 августа
Сергей Кузнецов рассказал о судьбе ХК «Металлург»
В Кузбассе разыскивают голубоглазого мужчину в сланцах