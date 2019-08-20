2019-08-20T13:51:03+03:00
Общество

Отпросились с работы, чтобы прийти в «Лапландию»: кемеровчане атакуют вновь открывшийся ТЦ

В примерочных и на кассах огромные очереди
Екатерина БОРМОТОВАЯна ПОПОВА
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В день открытия в "Лапландии" наблюдались большие очередиВ день открытия в "Лапландии" наблюдались большие очередиФото: Екатерина БОРМОТОВА
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Кемеровчане изголодались по шопингу: во вновь открывшемся торговом центре «Лапландия» ажиотаж. Студенты, мамы с детьми и даже пенсионеры - 20 августа здесь все.

Очереди в бутиках "Лапландии" в Кемерове.Торговый центр открылся после четырехмесячного простояЕкатерина БОРМОТОВА

На парковке у «Лапландии» не протолкнуться: на едва освободившееся место претендуют сразу несколько машин, среди которых лавируют пешеходы. Внутри тоже многолюдно, несмотря на будний день и рабочее время. Очереди наблюдаются и в примерочных, и на кассах бутиков.

К слову, состав арендаторов «Лапландии» практически не изменился. Как и в целом внешний вид торгового центра. Разве что на потолке появились датчики системы водяного пожаротушения.

На парковке практически не было мест, а на дорогах возникли пробки Фото: Екатерина БОРМОТОВА

На парковке практически не было мест, а на дорогах возникли пробкиФото: Екатерина БОРМОТОВА

- Никаких изменений я не увидела. Но то, что «Лапландия» открылась, безусловно, хорошо. Просто больше в Кемерове негде одеваться, нет нормальных мест. Ездить по бутикам в разных частях города - неудобно. Сегодня я специально отпросилась с работы, чтобы приехать в «Лапландию», - поделилась с корреспондентами «Комсомольской правды» впечатлениями 21-летняя кемеровчанка Алина.

Кемеровская "Лапландия" после открытия.Екатерина БОРМОТОВА

Напомним, «Лапландию» закрыли 22 апреля из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности. После в городе закрыли торговый центр «Я» и поговаривали о закрытии «Радуги» в Рудничном районе города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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