Приоткрыли: суд вынес решение о судьбе кемеровского торгового центра

СЕГОДНЯ 08:33 2019-08-01T08:54:15+03:00

Крупный ТЦ открыли, но покупателям пока туда заходить нельзя

Изменить размер текста: A A

В скором времени распахнет свои двери для покупателей крупный торговый центр в Кемерове. В июле его закрыли из-за нарушений требований пожарной безопасности, а в последний июльский день его разрешили открыть.

Торговый центр «Я», что на проспекте Кузнецком в Кемерове, открыли. Решение об этом принял Кемеровской районный суд. Однако посетителей в ТЦ пока не пускают.

- Решение суда о снятии обеспечительных мер в отношении ООО «СКИФ» поступило в Управление Федеральной службы судебных приставов России 31 июля. Приставами решение суда исполнено, - сообщает пресс-служба ведомства.

Впрочем, сам торговый центр пока не работает, а о сроках, когда покупатели смогут вновь прогуляться по магазинам и совершить покупки, не сообщается.

Напомним, в ТЦ «Я» нашли нарушения пожарной безопасности и закрыли в июле 2019 года. Суд обязал собственников здания устранить их до 1 декабря 2019 года. Это не единственный крупный торговый центр в городе, который закрывают из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. В апреле прошлого года закрыли «Аврору», которая до сих пор не устранила все найденные нарушения. Также сейчас закрытой остается «Лапландия». Кроме того, администрация областного центра добивается закрытия и устранения нарушений в торговом центре «Радуга».

ИСТОЧНИК KP.RU