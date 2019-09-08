Сергей Цивилев встретился в живущими рядом с взорвавшимся домом в Ленинске-Кузнецком

Сергей Цивилев встретился с жителями Ленинска-Кузнецкого. Общение проходило на одной из улиц – той самой, где поздно вечером 5 сентября в одном из домов произошел взрыв.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возглавил штаб в Ленинске-Кузнецком. Он встретился с жителями Ленинска-Кузнецкого. Встреча прошла на улице Воронежской, неподалеку от дома, где произошла вспышка газовоздушной смеси.

- Здесь, на этом месте в 40-х годах прошлого века велись горные работы, - передает слова губернатора Константин Тихонов, глава Ленинск-Кузнецкого городского округа в своем Instagram. - Угольный пласт Дягилевский отрабатывала закрывшаяся шахта «Байкаимский шахтер». Мы сумели найти планы горных работ того времени, из которых понятно, что пласт поднимается близко к поверхности. Глубина залегания составляет порядка 20 метров.

В зоне риска сейчас находятся три улицы – Воронежская, Минская и Ясная. Для того, чтобы определить причины потенциального газовыделения пласта и разработки мероприятий по дегазации привлечены ученые ВостНИИ. На месте работает техническая поддержка из специалистов предприятий АО «СУЭК-Кузбасс». Также работает штаб, в состав которого вошли сотрудники МЧС, правоохранительных органов, представителей городской администрации.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания произошел 5 сентября около 11 часов вечера в частном доме на улице Воронежской. 63-летняя хозяйка дома попала в больницу с ожогами 30 процентов тела. Сейчас для нее идет сбор крови. В качестве одной из версий рассматривается скопление в доме шахтного метана.

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