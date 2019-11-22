Впервые за три года в Кузбассе выявили корь

Впервые с 2016 года в Кузбассе выявили два случая кори. Опасное для взрослых и детей заболевание привезли после отдыха заграницей двое маленьких детей.

Сразу два ребенка 3 и 5 лет вскоре после отдыха в Королевстве Таиланд почувствовали себя плохо. Врачи осмотрели малышей, взяли анализы и подтвердили: корь. Впервые с 2016 года опасное заболевание вернулось в Кузбасс. В Управлении Роспотребнадзора отметили, что оба ребенка не были привиты от этого заболевания.

Поставьте прививку!

Корь опасна осложнениями. Сначала она «маскируется» под ОРВИ – температура, кашель, насморк, а потом на теле появляется сыпь. Специфического лечения кори на настоящий момент не существует, при этом сам вирус передается воздушно-капельным путем и очень заразен. Единственный способ не заболеть – вакцинация. Согласно национальному календарю профилактических прививок, вакцинация делается в 12 месяцев, а затем в 6-7 лет проводится обязательная ревакцинация.

- Мы настоятельно рекомендуем поднять сертификаты прививок, если такие есть, посмотреть детские медицинские карты. Если есть прививка кори, можно быть спокойными, что вы не заболеете. Если прививки или сведений о том, что она была поставлена, нет, необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления полиса ОМС, - отметила Маргарита Новоселова, начальник отдела эпидемиологического надзора. – Прививки ставятся в рамках полиса ОМС. Вакцина имеется во всех медицинских организация. В случае с заболевшими детьми – они не были привиты из-за отказа родителей.

Взрослые, которые не болели корью, не были привиты или не имеют сведений о вакцинации, могут обратиться в поликлинику по месту жительства. Врачи, учителя, продавцы, водители общественного транспорта – те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей – прививаются до 55 лет, остальные – до 35. Однако если вы контактировали с заболевшим корью, прививку поставят вне зависимости от возраста. Лучше всего успеть сделать это в течение 72 часов после контакта с заболевшим.

К слову, у взрослых вакцинация и ревакцинация проводится с интервалом не менее трех месяцев.

Чем опасна корь

Корь опасна осложнениями, которые возникают из-за ослабления иммунитета. Чаще всего это слепота, отек головного мозга, у взрослых – менингиты, менингоэнцефалиты, полиневриты. Также могут начаться пневмония, тяжелые отиты, тяжелая диарея, которая приводит к обезвоживанию. Корь у беременных может привести к патологиям или даже гибели плода.

Признаки заболевания

Инкубационный период от 7 до 28 дней. У больного поднимается температура, касморк, кашель, воспаление слизистой глаз. На слизистой щек появляются белые пятна. На 13-14 день за ушами и щеках появляются высыпания, которые потом распространяются по всему телу. В течение 3-4 дней сыпь исчезает.

Перенесенная корь оставляет пожизненный иммунитет, так же, как и вакцинация. Число повторных случаев не превышает 0,5-1процента.

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